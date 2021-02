Napoli, individuata nuova variante del Covid mai descritta in Italia. È quella scoperta nel Regno Unito (Di martedì 16 febbraio 2021) L’istituto Pascale e l’Università Federico II, con i fondi stanziati dalla Regione per la ricerca, hanno individuato un’altra variante del Covid, mai individuata prima in Italia. Lo rende noto la Regione Campania. “Un professionista di ritorno da un viaggio in Africa, dopo il tampone, è risultato positivo al Covid 19. Grazie alla collaborazione tra i laboratori della Federico II e del Pascale, Giuseppe Portella della Federico II individua il caso altamente sospetto e in tempi rapidissimi l’equipe di Nicola Normanno del Pascale ha scoperto una variante Covid mai descritta sinora in Italia”, si legge nella nota diffusa da Palazzo Santa Lucia. “La sequenza del campione giunta a noi dal Policlinico Federiciano – spiega il ricercatore ... Leggi su tpi (Di martedì 16 febbraio 2021) L’istituto Pascale e l’Università Federico II, con i fondi stanziati dalla Regione per la ricerca, hanno individuato un’altradel, maiprima in. Lo rende noto la Regione Campania. “Un professionista di ritorno da un viaggio in Africa, dopo il tampone, è risultato positivo al19. Grazie alla collaborazione tra i laboratori della Federico II e del Pascale, Giuseppe Portella della Federico II individua il caso altamente sospetto e in tempi rapidissimi l’equipe di Nicola Normanno del Pascale ha scoperto unamaisinora in”, si legge nella nota diffusa da Palazzo Santa Lucia. “La sequenza del campione giunta a noi dal Policlinico Federiciano – spiega il ricercatore ...

fattoquotidiano : Covid, un caso di variante nigeriana a Napoli: è la prima volta in Italia. “Individuata su professionista tornato d… - Agenzia_Ansa : Individuata a Napoli una variante rara del Covid mai descritta prima in Italia. La Regione Campania fa sapere che '… - HuffPostItalia : Individuata a Napoli una variante del Covid mai arrivata prima in Italia - patrikscaria62 : @Piermari_Basile LA MINISTRO LAMORGESE IMPORTA VIRUS CLANDESTINI Covid, un caso di variante nigeriana a Napoli: è l… - ladyrosmarino : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, da domani 4 comuni lombardi in zona rossa | A Napoli individuata una nuova variante #coronavirusitalia h… -