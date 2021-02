Napoli, emergenza infortuni senza tregua: si ferma anche Petagna (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Piove sul bagnato in casa Napoli : non solo l'infermeria non vuole saperne di svuotarsi ma addirittura il fronte defezioni continua ad allargarsi, con Andrea Petagna come ultimo ingresso nel brutto ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Piove sul bagnato in casa: non solo l'infermeria non vuole saperne di svuotarsi ma addirittura il fronte defezioni continua ad allargarsi, con Andreacome ultimo ingresso nel brutto ...

bc_emergenza : RT @MediasetTgcom24: Covid, a Napoli trovata rara variante mai isolata in Italia #coronavirus - spaziocalcio : #Napoli, ancora un infortunio: si ferma pure Andrea #Petagna - infoitsport : Napoli, infortunio per Petagna: ora è emergenza in attacco - Franco_Barile1 : Gualtiero Ricciardi, detto Walter #Ricciardi (Napoli, 17 aprile 1959), è un accademico, igienista ed ex attore ital… - infoitsport : C'è il 'miracolo Granada': il Napoli in emergenza spera nel risveglio di Insigne -