Nano-antenne catturano l'energia del sole a basso costo per un futuro green (Di martedì 16 febbraio 2021) Alfie Borromeo Nano-antenne come raccoglitori di energia solare a basso costo per un futuro più verde. E' l'obiettivo del progetto quadriennale greenergy finanziato dalla Commissione Europea tramite il programma Horizon 2020 e coordinato dalla Chalmers University of Technology (Svezia). Del team di ricerca fanno parte otto partner di sei paesi, tra cui l'Università Politecnica delle Marche e l'Università di Udine con il gruppo del professor Michele Midrio del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura. Secondo quanto riportato dal Joint Research Centre (JRC) – si legge in una nota congiunta – a oggi l'energia fotovoltaica copre solo il 4% del consumi mondiali, a causa della bassa efficienza dei pannelli fotovoltaici e del loro costo

