Nagelsmann non si fida del Liverpool | «Reds favoriti» – VIDEO

Julian Nagelsmann ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool. Ecco le sue parole. KLOPP – «Del duello con Klopp sarebbe meglio parlarne dopo la partita. Il Liverpool nelle ultime sette partite invece ha vinto solo due volte. Ma ovviamente se il Liverpool è in giornata è favorito. Hanno più esperienza internazionale rispetto a noi e questo è chiaramente un vantaggio. Lo abbiamo dimostrato l'anno scorso ma anche quest'anno in un girone durissimo. Ed anche in Bundesliga abbiamo un rendimento contro le squadre più forti».

