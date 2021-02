Myrta Merlino spiazza Salvini e gli ricorda cosa disse di Renzi: “Ha la faccia come il retro” (Di martedì 16 febbraio 2021) Episodio particolare quello che abbiamo registrato in queste ore durante l’apparizione di Matteo Salvini nella trasmissione condotta da Myrta Merlino su LA7. I duelli verbali tra i due non sono mai banali, al punto che oggi 16 febbraio è stato tirato in ballo anche Matteo Renzi. I due leader politici hanno in comune un trend non del tutto positivo in termini di sondaggi politici, come abbiamo avuto modo di constatare nel corso delle ultime settimane, ma anche il pieno appoggio al nascente governo Draghi. Pur avendo posizioni assai differenti su tanti temi. come Myrta Merlino ha spiazzato Salvini con le sue vecchie dichiarazioni su Renzi La questione è molto semplice. Ironizzando sul riavvicinamento ... Leggi su bufale (Di martedì 16 febbraio 2021) Episodio particolare quello che abbiamo registrato in queste ore durante l’apparizione di Matteonella trasmissione condotta dasu LA7. I duelli verbali tra i due non sono mai banali, al punto che oggi 16 febbraio è stato tirato in ballo anche Matteo. I due leader politici hanno in comune un trend non del tutto positivo in termini di sondaggi politici,abbiamo avuto modo di constatare nel corso delle ultime settimane, ma anche il pieno appoggio al nascente governo Draghi. Pur avendo posizioni assai differenti su tanti temi.hatocon le sue vecchie dichiarazioni suLa questione è molto semplice. Ironizzando sul riavvicinamento ...

