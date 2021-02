Myanmar, continua la protesta. Nuove accuse per Aung San Suu Kyi. Il video (Di martedì 16 febbraio 2021) Myanmar, continua la protesta. Nuove accuse per Aung San Suu Kyi Roma, 16 feb. (askanews) – Una nuova incriminazione per Aung San Suu Kyi, agli arresti domiciliari dopo il colpo di Stato militare di inizio febbraio in Myanmar. All’accusa di avere importato illegalmente walkie-talkie si aggiunge ora quella di “avere violato la legge sulla gestione dei disastri naturali”. Secondo il suo partito, la Lega nazionale per la Democrazia, la vincitrice del Premio Nobel per la pace nel 1991 è comunque “in buona salute” e agli arresti domiciliari. Nel Paese, intanto, continuano le proteste. A Yangon un gruppo di giovani musicisti si esibisce in strada. Suonano con violino, trombone e strumenti a percussione il loro nuovo brano “Revolution”, per ... Leggi su formiche (Di martedì 16 febbraio 2021)laperSan Suu Kyi Roma, 16 feb. (askanews) – Una nuova incriminazione perSan Suu Kyi, agli arresti domiciliari dopo il colpo di Stato militare di inizio febbraio in. All’accusa di avere importato illegalmente walkie-talkie si aggiunge ora quella di “avere violato la legge sulla gestione dei disastri naturali”. Secondo il suo partito, la Lega nazionale per la Democrazia, la vincitrice del Premio Nobel per la pace nel 1991 è comunque “in buona salute” e agli arresti domiciliari. Nel Paese, intanto,no le proteste. A Yangon un gruppo di giovani musicisti si esibisce in strada. Suonano con violino, trombone e strumenti a percussione il loro nuovo brano “Revolution”, per ...

