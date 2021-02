Musica | il 12 marzo esce ' Tribù Urbana' | il nuovo album di Ermal Meta

(Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) -venerdì 12su etichetta Mescal distribuito da Sony Music '', ildi inediti di, già disponibile in pre-order e contenente 11 brani inediti, tra cui ' Un milione di cose da dirti', brano in gara al 71° Festival di Sanremo, e il singolo attualmente in radio, 'No Satisfaction'. '' evidenzia il livello di scrittura dell'artista, sia che si concentri sui sentimenti, sia che rivolga uno sguardo ampio a quanto ci circonda guardando negli occhi uno ad uno i componenti della, attraverso suoni e parole che diventano i colori distintivi di questoprogetto di ...

Queste le parole di Ermal Meta: "Ciao amici, il 12uscirà il mio nuovo album, TRIBU URBANA . Sono emozionato e sono impaziente di farvelo ascoltare. In questi tempi sparpagliati ciò che mi ha ...Quella di2021 sarà la settima partecipazione al Festival per l'artista che si è già ... Il pensiero va ai lavoratori dellafermi da un anno per via del Covid - 19 : ' Siamo comunque ...Condividi questo articolo:Roma, 16 feb. (Adnkronos) – Esce venerdì 12 marzo su etichetta Mescal distribuito da Sony Music ‘Tribù Urbana’, il nuovo album di inediti di Ermal Meta, già disponibile in pr ...Imola. Dal 18 marzo, ai corsi già attivi la scuola Vassura-Baroncini affiancherà Musicando, un mini corso in presenza di 8 incontri di 45 minuti rivolto ai piccoli dai 4 ai 6 ...