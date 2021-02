Musica | il 12 marzo esce ‘Tribù Urbana’ | il nuovo album di Ermal Meta

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) –venerdì 12su etichetta Mescal distribuito da Sony Music, ildi inediti di, già disponibile in pre-order e contenente 11 brani inediti, tra cui ‘ Un milione di cose da dirti’, brano in gara al 71° Festival di Sanremo, e il singolo attualmente in radio, ‘No Satisfaction’.evidenzia il livello di scrittura dell’artista, sia che si concentri sui sentimenti, sia che rivolga uno sguardo ampio a quanto ci circonda guardando negli occhi uno ad uno i componenti della tribù urbana, attraverso suoni e parole che diventano i colori distintivi di questoprogetto di. ...