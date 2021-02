Agenzia_Ansa : Addio a Chick Corea, jazzista leggendario #ANSA - TV7Benevento : Musica: addio a Ari Gold, artista Lgbtq che cantò con Diana Ross e Cyndi Lauper... - anna_annie12 : Addio a Johnny Pacheco: se ne è andato il padre della salsa | Sky TG24 - Anguill_S_Italy : LUTTO Addio Johnny Pacheco, il padre della salsa Lutto nel mondo della musica. Morto ad 85 anni il padre della sals… - paolo77jpm : RT @SkyTG24: Addio a Johnny Pacheco: se ne è andato il padre della salsa -

Ultime Notizie dalla rete : Musica addio

a Johnny Pacheco considerato uno dei padri della salsa. Il musicista di origine domenicana si è spento a 85 anni nel New Jersey. A dare la notizia della sua morte è stata la famiglia. Nato a ...Pensiamo che sia giusto dirvi che non andremo più in tour né faremo nuovaassieme in futuro. Abbiamo pubblicato 3 album e ne siamo davvero orgogliosi ma è giunto il momento di mettere un punto"...Roma, 16 feb. (Adnkronos) – Ari Gold, il pionieristico musicista Lgbtq di New York che ha cantato i cori di Diana Ross e Cyndi Lauper, è morto all’età di 47 anni stroncato dalla luecemia contro la qua ...“Ogni storia ha una sua vita e ogni vita ha mille storie. Molto riservato ma solare Erriquez si è anche battuto da sempre nel sociale sposando le cause dei più deboli. Questo è uno dei primi pezzi del ...