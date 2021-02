Muori per me, il thriller sul lato oscuro dei social che ha anticipato il caso Genovese (Di martedì 16 febbraio 2021) In Muori per me, thriller di Elisabetta Cametti, pubblicato da Piemme, succede un po’ di tutto. C’è una ragazza bellissima, scesa dalla montagna in una Milano così cinica da ricordare la New York di American Psycho, per realizzare i suoi sogni, scoprendo che in realtà sono i peggiori incubi, ci sono tre fratelli che dettano legge nel mondo della moda e dei social media e che nel privato organizzano festini a base di droga e ragazzine disposte a ogni cosa per un briciolo di notorietà, c’è un’ispettrice tosta, determinata, che a casa deve vedersela con un figlio bullo e al lavoro con una serie di cadaveri di donne torturate, annegate e poi riemerse sulle sponde fatate di quel lago che tutto il mondo ci invidia. Poi ci sono chef di fama internazionale, amanti picchiate e ricattate, detective privati e una verità così terribile che per ... Leggi su wired (Di martedì 16 febbraio 2021) Inper me,di Elisabetta Cametti, pubblicato da Piemme, succede un po’ di tutto. C’è una ragazza bellissima, scesa dalla montagna in una Milano così cinica da ricordare la New York di American Psycho, per realizzare i suoi sogni, scoprendo che in realtà sono i peggiori incubi, ci sono tre fratelli che dettano legge nel mondo della moda e deimedia e che nel privato organizzano festini a base di droga e ragazzine disposte a ogni cosa per un briciolo di notorietà, c’è un’ispettrice tosta, determinata, che a casa deve vedersela con un figlio bullo e al lavoro con una serie di cadaveri di donne torturate, annegate e poi riemerse sulle sponde fatate di quel lago che tutto il mondo ci invidia. Poi ci sono chef di fama internazionale, amanti picchiate e ricattate, detective privati e una verità così terribile che per ...

