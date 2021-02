Mucca impazzita dentro l' ospedale Video choc | donna messa al muro e calpestata

(Di martedì 16 febbraio 2021) Nessun'altra persona è invece rimasta coinvolta anche marginalmente, e nessuno ha avuto bisogno di cure, così come riferito dal quotidiano Vanguardia. Non è ben chiaro come sia potuta sfuggire la ...

Ultime Notizie dalla rete : Mucca impazzita

Il Sussidiario.net

DENTRO L'OSPEDALE: NESSUN FERITO GRAVE Ma lasi è liberata ed è tornaa verso la donna indifesa di cui sopra, pronta a caricarla di nuovo. Finalmente i due uomini di prima sono ...DENTRO L'OSPEDALE: NESSUN FERITO GRAVE Ma lasi è liberata ed è tornaa verso la donna indifesa di cui sopra, pronta a caricarla di nuovo. Finalmente i due uomini di prima sono ...Una mucca è entrata in un ospedale di Antioquia, in Colombia, ferendo una donna: non a fatica due uomini l'hanno tratta in salvo ...