Motivi Loveft | la web serie del famoso brand di abbigliamento femminile

(Di martedì 16 febbraio 2021) È prevista per il prossimo 19 febbraio l’uscita della webdi. Quattro modelle sono le protagoniste del nuovo format, il notodi abbigliamenti, ha annunciato una Webin quattro puntate ispirata a tematiche afferenti all’ambito dell’amore, della moda e dell’amicizia.Lo(ve)ft è il titolo di questa web, che è una sorta di storytelling in cui quattro modelle si alternano, fondendo reale e digitale, inserendosi nel filone di grande tendenza delletv. Nei quattro episodi vedremo le quattro modelle che con i loro nomi veri danno vita personaggi veri, vicini alle donne d’oggi. A partire dal 19 febbraio, vedremo quattro modelle protagoniste: Ilaria Bici, Bea Brusco, Giulia Petronio, ...

Quattro episodi per quattro trame con quattro modelle - attrici che diventano co - protagoniste degli episodi impersonando le diverse sfaccettature dellegirls non solo attraverso un carattere ...Il binomio online/offline è ribadito dalle diverse fasi di attivazione del progetto, con un unroll omnichannel sulle piattaforme social, il sito.com e i 198 monomarca a insegna, ...È prevista per il prossimo 19 febbraio l'uscita della web serie di Motivi. Quattro modelle sono le protagoniste del nuovo format ...