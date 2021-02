Morto nel burrone a Ubiale | i 24 anni mai festeggiati da Bara | “Ti penso amico mio”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 16 febbraio 2021) Avrebbe compiuto 24oggiThiam, il giovane senegalesequattrofa in undiClanezzo, in circostanze ancora poco chiare. In attesa di fare luce su quanto accaduto quella sera del 22 luglio 2017 dopo laPower Sound Festival, con tre persone a processo, un’amica del ragazzo, Iride Pellegrinelli, ha scritto una lettera in occasione del suo compleanno: Lascia che ti sveli un segreto… dietro ogni grande storia c’é sempre un bambino. Tu che bambino eri? Sai mi ricordo di te, ma ero bambina anche io, ho i ricordi confusi. Chissà che hai pensato, quando la tua mamma e il papà ti han detto che saresti dovuto partire: “Ma dove andiamo? È un posto bello? Fa caldo o fa freddo? I bambini saranno come me? Sapranno già giocare a calcio o ...