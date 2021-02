Morto in rogo baracca, i carabinieri: “Accidentale”. L’associazione: “Hammed era lì come guardiano” (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato certamente Accidentale il rogo che sabato sera ha ucciso, all’interno di una baracca nelle campagne di Lusciano (Caserta), il 49enne tunisino Hammed Towir. E’ emerso dalle indagini dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che già subito dopo il fatto, ipotizzavano che le fiamme potessero essersi sviluppate da un fornellino per cucinare o da una fuga di gas dalla bombola che alimentava il fornello; gli ulteriori accertamenti hanno escluso ogni ipotesi di dolo, confermando che l’uomo è stato avvolto dalle fiamme probabilmente mentre dormiva. Altro punto fermo emerso ascoltando altri immigrati che vivevano in zona, è che il 49enne, che era in Italia da 30 anni ed aveva i documenti in regola, beveva frequentemente, e anche la sera della tragedia era forse ubriaco. Le ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato certamenteilche sabato sera ha ucciso, all’interno di unanelle campagne di Lusciano (Caserta), il 49enne tunisinoTowir. E’ emerso dalle indagini deie dei vigili del fuoco, che già subito dopo il fatto, ipotizzavano che le fiamme potessero essersi sviluppate da un fornellino per cucinare o da una fuga di gas dalla bombola che alimentava il fornello; gli ulteriori accertamenti hanno escluso ogni ipotesi di dolo, confermando che l’uomo è stato avvolto dalle fiamme probabilmente mentre dormiva. Altro punto fermo emerso ascoltando altri immigrati che vivevano in zona, è che il 49enne, che era in Italia da 30 anni ed aveva i documenti in regola, beveva frequentemente, e anche la sera della tragedia era forse ubriaco. Le ...

anteprima24 : ** Morto in #Rogo baracca, i carabinieri: 'Accidentale'. L'associazione: 'Hammed era lì come guardiano' **… - bredaglia : RT @JigginoRuss: «Si chiamava Hammed, conosceva sette lingue e da circa 30 anni era in Italia. Un paese che credeva ospitale ma che ha scop… - boubouchkara : RT @JigginoRuss: «Si chiamava Hammed, conosceva sette lingue e da circa 30 anni era in Italia. Un paese che credeva ospitale ma che ha scop… - SylviaGrossi : RT @JigginoRuss: «Si chiamava Hammed, conosceva sette lingue e da circa 30 anni era in Italia. Un paese che credeva ospitale ma che ha scop… - AllanKafka : RT @JigginoRuss: «Si chiamava Hammed, conosceva sette lingue e da circa 30 anni era in Italia. Un paese che credeva ospitale ma che ha scop… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto rogo Roma, fiamme in una casa Ater: 50enne muore soffocato

... ma non ce l'ha fatta, è morto intossicato dalle esalazioni di fumo. I DUBBI La donna che era con ... ha detto di avere 'lasciato accesa una candela' e che forse il rogo è partito proprio da là. Ma gli ...

Roma, incendio in un appartamento 49enne muore tra le fiamme

Un morto, deceduti anche il cane e il gatto . Una tragedia nella notte al Laurentino 38 . A perdere la ... A fuoco infissi e arredi che avrebbero aggravato la portata del rogo . In corso le indagini per ...

Incendio al Laurentino, in fiamme un appartamento: morto un uomo. Grave una donna RomaToday Morto in rogo baracca, i carabinieri: “Accidentale”. L’associazione: “Hammed era lì come guardiano”

E’ stato certamente accidentale il rogo che sabato sera ha ucciso, all’interno di una baracca nelle campagne di Lusciano (Caserta), il 49enne tunisino Hammed Towir. E’ emerso dalle indagini dei carabi ...

È morta Sara Pagliarini, la mamma di Maria Teresa Napoleoni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – San Benedetto in lutto. E’ morta all’età di 95 anni Sara Pagliarini, mamma di Maria Teresa Napoleoni, una delle vittime del triste rogo al Ballarin nel giugno 1981. Il presi ...

... ma non ce l'ha fatta, èintossicato dalle esalazioni di fumo. I DUBBI La donna che era con ... ha detto di avere 'lasciato accesa una candela' e che forse ilè partito proprio da là. Ma gli ...Un, deceduti anche il cane e il gatto . Una tragedia nella notte al Laurentino 38 . A perdere la ... A fuoco infissi e arredi che avrebbero aggravato la portata del. In corso le indagini per ...E’ stato certamente accidentale il rogo che sabato sera ha ucciso, all’interno di una baracca nelle campagne di Lusciano (Caserta), il 49enne tunisino Hammed Towir. E’ emerso dalle indagini dei carabi ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO – San Benedetto in lutto. E’ morta all’età di 95 anni Sara Pagliarini, mamma di Maria Teresa Napoleoni, una delle vittime del triste rogo al Ballarin nel giugno 1981. Il presi ...