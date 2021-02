Mondiali sci | primo oro | è Marta Bassino ex aequo nel gigante parallelo

(Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – Medaglia d’oro per Marta Bassino nel gigante parallelo ai Mondiali di sci di Cortina. È la prima medaglia per l’Italia nella rassegna. Nella classifica ufficiale Bassino e Katharina Liensberger hanno conquistato la medaglia d’oro a pari merito. Le due sono quindi salite insieme sul gradino più alto del podio, dove è risuonato l’inno italiano, subito dopo quello austriaco per Liensberger. Nel percorso verso l’ultimo atto del gigante parallelo, la 24enne di Cuneo aveva eliminato ai quarti Federica Brignone, poi classificatasi sesta. BASSINO: “È BELLISSIMO, MA NON È ANCORA FINITA“

Agenzia_Ansa : Cortina 2021 - L'azzurra Marta Bassino ha vinto la medaglia d'oro nel gigante parallelo dei mondiali di sci di Cort… - tg2rai : Le immagini delle @FrecceTricolori che hanno sorvolato le piste dei mondiali di sci di @cortina2021. - repubblica : ?? Sci, Mondiali di Cortina: prima medaglia per l'Italia, Marta Bassino conquista l'oro nel gigante parallelo - a1akhai : RT @TgrPiemonte: L'azzurra Marta Bassino ha vinto la medaglia d'oro nel gigante parallelo dei mondiali di sci di Cortina d'Ampezzo. L'atlet… - sportface2016 : #fisalpine L'oro di Marta #Bassino a pari merito con #Liensberger: il VIDEO della finale -

Read More Sport Bassino oro in gigante parallelo 16 Febbraio 2021 Marta Bassino ha vinto la medaglia d'oro nel gigante parallelo aididi Cortina 2021. La 24enne piemontese... Read More ...L azzurra Marta Bassino ha vinto la medaglia d oro nel gigante parallelo deididi Cortina d Ampezzo. Ma l'oro Bassino ex aequo con la svizzera Liensberger. Lo ha chiarito la Fis, dopo che al traguardo era stata annunciata come vincitrice solo l azzurra. Nella ...Chi partiva sulla pista blu nella prima manche aveva praticamente già vinto. Un parallelo lo devi fare dritto, non puoi farlo che gira in quel modo. (La Gazzetta dello Sport) La prima medaglia azzurra ...La sciatrice italiana Marta Bassino ha vinto ex aequo la medaglia d'oro nello slalom parallelo individuale ai mondiali di sci di Cortina d'Ampezzo, ...