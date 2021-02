Mondiali: niente medaglia per la Wierer, ma arriva la quarta Coppa di specialità (Di martedì 16 febbraio 2021) niente medaglia, ma la quarta Coppa di specialità, nell'Individuale. Ha un sapore dolceamaro la giornata iridata di Dorothea Wierer: la 30enne altoatesina ha chiuso al nono posto la 15km dei Mondiali ... Leggi su gazzetta (Di martedì 16 febbraio 2021), ma ladi, nell'Individuale. Ha un sapore dolceamaro la giornata iridata di Dorothea: la 30enne altoatesina ha chiuso al nono posto la 15km dei...

Gazzetta_it : #Biathlon, #Mondiali: niente medaglia per la #Wierer, ma arriva la quarta Coppa di specialità nell’Individuale… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Biathlon, #Mondiali: niente medaglia per la #Wierer, ma arriva la quarta Coppa di specialità nell’Individuale https://t.c… - Wally_84 : RT @Gazzetta_it: #Biathlon, #Mondiali: niente medaglia per la #Wierer, ma arriva la quarta Coppa di specialità nell’Individuale https://t.c… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Biathlon, #Mondiali: niente medaglia per la #Wierer, ma arriva la quarta Coppa di specialità nell’Individuale https://t.c… - Gazzetta_it : #Biathlon, #Mondiali: niente medaglia per la #Wierer, ma arriva la quarta Coppa di specialità nell’Individuale… -