Mondiali di sci | Oro di Marta Bassino nel gigante parallelo a Cortina!

(Di martedì 16 febbraio 2021) Finalmente una medaglia azzurra ai mondiali di sci di Cortina. Marta Bassino è d’oro. La 24enne piemontese ha vinto il titolo mondiale nel gigante parallelo, primo podio agli azzurri in questa rassegna iridata. In finale ha battuto l’austriaca Katharina Liensberger. Ha recuperato lo svantaggio della prima manche e vinto grazie al miglior tempo nella seconda.

