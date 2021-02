Mondiali di sci: Marta Bassino regala il primo oro all’Italia (Di martedì 16 febbraio 2021) Prima medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali di sci a Cortina: Marta Bassino trionfa ex aequo con l’austriaca Katharina Liensberger nel Gigante parallelo Medaglia d’oro per Marta Bassino nel gigante parallelo ai Mondiali di sci di Cortina. È la prima medaglia per l’Italia nella rassegna. Nella classifica ufficiale Bassino e Katharina Liensberger hanno conquistato la medaglia d’oro a pari merito. Le due sono quindi… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 16 febbraio 2021) Prima medaglia d’oro per l’Italia aidi sci a Cortina:trionfa ex aequo con l’austriaca Katharina Liensberger nel Gigante parallelo Medaglia d’oro pernel gigante parallelo aidi sci di Cortina. È la prima medaglia per l’Italia nella rassegna. Nella classifica ufficialee Katharina Liensberger hanno conquistato la medaglia d’oro a pari merito. Le due sono quindi… L'articolo Corriere Nazionale.

