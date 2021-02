Mondiali di Sci | l’Italia è d’oro con Marta Bassino nel parallelo

Leggi su 361magazine

(Di martedì 16 febbraio 2021) L’azzurra porta a casa la prima medaglia della rassegnaporta a casa la prima medaglia del Mondiale italiano di Sci, a Cortina. L’azzurra si mette al collo il metallo più prezioso trionfando nel gigante, disciplina all’esordio nella rassegna iridata. L’atleta, nata in provincia di Cuneo, che in questa stagione ha fatto vedere più volte di che pasta è fatta ha rotto il ghiaccio e ora si prepara, perché sognare non costa nulla, al gigante che è la specialità dove in Coppa del Mondo ha dominato. La piemontese ha battuto nell’ordine Meta Hrovat agli ottavi, l’altra delusissima azzurra Federica Brignone ai quarti, Tessa Worley in semifinale e infine Katharina Liensberger nella sfida conclusiva. Leggi anche:, l’azzurra dello sci che sta incantando in gigante Per ...