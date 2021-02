Mondiali di sci di Cortina | Marta Bassino medaglia d’oro | nel gigante parallelo femminile arriva la prima gioia per l’Italia

(Di martedì 16 febbraio 2021): finalmentedello sci può gioire aidi. Dopo una settimana di sole delusioni per gli azzurri, la piemontese conquista la vittoria nel, al termine di una seconda manche di finale in cui è riuscita a recuperare mezzo secondo di svantaggio all’austriaca Katharina Liensberger, alla fine seconda. Il bronzo è andato alla francese Tessa Worley. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Marta Bassino ha vinto la medaglia d'oro nel parallelo femminile valevole per idialpino di Cortina. La piemontese ha battuto in finale l'austriaca Katharina Liensberger, rimontando lo svantaggio accumulato nella prima manche. Per l'Italia è la prima medaglia in ...Finalmente, verrebbe da dire. Aididi Cortina 2021 arriva la prima medaglia per l'Italia. E a portarla, per di più d'oro, è Marta Bassino . Un percorso netto quello dell'azzurra: dopo aver battuto agli ottavi la slovena ...13.56 E’ la prima volta nella storia dei Mondiali di sci che si assegnerà il titolo di parallelo. Una specialità che da sempre si presta a sorprese inattese. 13.55 Per Luca De Aliprandini ci sarà agli ...CORTINA – Li potete vedere a bordo pista dei Mondiali di sci di Cortina 2021. Hanno una pettorina gialla con una scritta Slip Crew, letteralmente “squadra scivolatori”: sono i “lisciatori” ed hanno il ...