Mondiali di sci a Cortina | la piemontese Marta Bassino oro nel parallelo femminile

(Di martedì 16 febbraio 2021), atleta cuneese (di Borgo San Dalmazzo), conquista la prima medaglia per l'Italia aidi2021 vincendo lo slalom gigante( qui le immagini). Trionfo in rimonta ...

L'urlo di gioia di Marta Bassino dopo aver visto sul tabellone il verde che attestava il trionfo nel gigante parallelo è stato una liberazione. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e ...Bassino nel Parallelo delle polemiche ha rinverdito quei fasti, infrangendo un tabù che durava da 24 anni e regalando la prima gioia alloitaliano aidi Cortina e soprattutto a tutto il ...Dopo la trionfale giornata odierna, con l'oro azzurro di Marta Bassino, i Mondiali di sci alpino in corso in Italia, a Cortina, entrano nel vivo della seconda settimana e vedranno disputarsi domani il ...Per Bassino, qualificatasi per un solo centesimo alla fase finale del parallelo, si tratta della prima medaglia d'oro in carriera ai mondiali La piemontese della provincia di Cune ...