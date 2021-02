Mondiali Cortina | primo oro per l’Italia Marta Bassino vince il parallelo

Leggi su newsmondo

(Di martedì 16 febbraio 2021)ha vinto la medaglia d’oro aidinella prova del. Battuta in finale l’austriaca Liesberger.D’AMPEZZO (BELLUNO) – Prima medaglia d’oro peraidi. Una straordinariaha conquistato il titolo iridato nella prova delal termine di una giornata molto lunga per le ragazze. Rammarico, invece, in campo maschile. Luca De Aliprandini, infatti, per un errore non è riuscito ad ottenere il pass per la semifinale. L’oro diQualificata per un centesimo nelle batterie, negli ottavi di finaleè ...