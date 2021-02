Mondiali Cortina | Bassino è d' oro nel gigante parallelo

Agenzia_Ansa : Cortina 2021 - L'azzurra Marta Bassino ha vinto la medaglia d'oro nel gigante parallelo dei mondiali di sci di Cort… - Corriere : ??Marta Bassino vince il parallelo femminile ai Mondiali di Cortina ed è oro - Esercito : Grandissima la nostra atleta 1º C.le Magg. Marta Bassino che ai Mondiali di #Cortina2021 ha conquistato la medaglia… - Ansa_Piemonte : Cortina: Bassino trionfa nel parallelo, è oro Italia. Prima medaglia per la squadra azzurra ai Mondiali cortinesi… - MasterblogBo : CORTINA D'AMPEZZO (ITALPRESS) - Marta Bassino vince la medaglia d'oro ai Mondiali di sci alpino di Cortina 2021 nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali Cortina

Ecco la prima medaglia d'oro aidi. Una grande Marta Bassino vince in rimonta nel parallelo donne. La Bassino batte nell'ordine Hrovat, Brignone, Worley e Liensberger dopo una qualificazione davvero risicata in ...d'Ampezzo, 16 febbraio 2021 - Marta Bassino conquista la medaglia d'oro nel parallelo femminile aidi. L'azzurra ha vinto contro la Liensberger in una finale incredibile, nella quale ha recuperato mezzo secondo di gap accumulato durante la prima manche. La Bassino aveva ...Marta Bassino, cuneese, ha vinto il parallelo e ha regalato all'Italia la prima medaglia in questi mondiali; ora punta al gigante di giovedì; in ambito maschile eliminato ai quarti Luca De vAlpirandin ...CORTINA - Marta Bassino vince l'oro nel Slalom Gigante parallelo ai Mondiali di Cortina. Incredibile impresa dell'azzurra che grazie ad una doppia rimonta in finale e semifinale è riuscita a conquista ...