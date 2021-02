Mondiali Cortina | Bassino è d' oro ex aequo nel gigante parallelo

Agenzia_Ansa : Cortina 2021 - L'azzurra Marta Bassino ha vinto la medaglia d'oro nel gigante parallelo dei mondiali di sci di Cort… - Eurosport_IT : CAMPIONESSA DEL MONDO! ?????? Marta Bassino regala un oro storico all'Italia nei Mondiali di Cortina d'Ampezzo: l'azz… - Gazzetta_it : #Cortina 2021, gigante parallelo: #MartaBassino è d’oro! - StefanoPizzolon : RT @Eurosport_IT: CAMPIONESSA DEL MONDO! ?????? Marta Bassino regala un oro storico all'Italia nei Mondiali di Cortina d'Ampezzo: l'azzurra v… - Elena16743820 : RT @rtl1025: ?? È arrivata la prima medaglia d'#oro per l'#Italia ai mondiali di sci a #Cortina2021, @BassinoMarta ha vinto il #parallelo… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali Cortina

MARTA BASSINO MEDAGLIA D'ORO AIDI2021 Grazie a Marta Bassino, dunque, è finalmente arrivata la prima medaglia (per giunta d'oro) aidi, che fin qui avevano ...L'oro nel gigante parallelo femminile aidid'Ampezzo vinto dalla azzurra Marta Bassino è andato ex aequo anche alla austriaca Liensberger: lo ha chiarito la Fis, dopo che al traguardo era stata annunciata come vincitrice ...L'azzurra Marta Bassino ha vinto la medaglia d'oro nel gigante parallelo ai Mondiali di sci di Cortina d'Ampezzo. L'atleta piemontese ha battuto in finale l'austriaca Katharina Liensberger, ...L’Azienda veneziana ha accompagnato Fondazione Cortina2021 nel percorso di certificazione ambientale. Gianluca Chielleino, amministratore delegato: “La rivoluzione sostenibile deve essere il motore de ...