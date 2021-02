Mondiali Cortina 2021, parallelo femminile: Brignone e Bassino qualificate alle finali (Di martedì 16 febbraio 2021) Saranno Federica Brignone e Marta Bassino le azzurre a contendersi le medaglie nelle finali del gigante parallelo di oggi (ore 14) ai Mondiali di sci alpino di Cortina 2021. Le atlete sono state divise in due piste (rossa e blu) con 8 posti tra le magnifiche 16 per ogni tracciato: la valdostana ha realizzato il quinto tempo sulla pista rossa, a 57 centesimi di ritardo dalla slovena Meta Hrovat. Qualche patema in più per Bassino, che ha strappato il pass per le finali con l’ottavo e ultimo tempo in pista blu. Fuori invece Lara Della Mea, 9^ in pista blu, e Laura Pirovano, 17^ in pista rossa. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) Saranno Federicae Martale azzurre a contendersi le medaglie nelledel gigantedi oggi (ore 14) aidi sci alpino di. Le atlete sono state divise in due piste (rossa e blu) con 8 posti tra le magnifiche 16 per ogni tracciato: la valdostana ha realizzato il quinto tempo sulla pista rossa, a 57 centesimi di ritardo dalla slovena Meta Hrovat. Qualche patema in più per, che ha strappato il pass per lecon l’ottavo e ultimo tempo in pista blu. Fuori invece Lara Della Mea, 9^ in pista blu, e Laura Pirovano, 17^ in pista rossa. SportFace.

lucianonobili : Che emozione lo spettacolo delle Frecce Tricolori prima della gara di discesa libera dei Mondiali di Sci a #Cortina… - aallara : Signore Signori, Dio esiste... 360 gradi #Cortina #Mondiali - Ettore_Rosato : Forza alle nostre atlete e atleti ai mondiali di sci di #Cortina. Occasione per mostrare al mondo la bellezza delle… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Sci Oro per la Shiffrin nella combinata femminile. Fuori la Brignone, quarta la Curtoni - RassegnaZampa : #Sci Oro per la Shiffrin nella combinata femminile. Fuori la Brignone, quarta la Curtoni -