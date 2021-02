Mondiali Cortina 2021 | l’oro di Bassino-Liensberger | la finale del parallelo VIDEO

Agenzia_Ansa : Cortina 2021 - L'azzurra Marta Bassino ha vinto la medaglia d'oro nel gigante parallelo dei mondiali di sci di Cort… - Eurosport_IT : CAMPIONESSA DEL MONDO! ?????? Marta Bassino regala un oro storico all'Italia nei Mondiali di Cortina d'Ampezzo: l'azz… - Gazzetta_it : #Cortina 2021, gigante parallelo: #MartaBassino è d’oro! - AdyAzza : RT @TgrPiemonte: L'azzurra Marta Bassino ha vinto la medaglia d'oro nel gigante parallelo dei mondiali di sci di Cortina d'Ampezzo. L'atlet… - Alemilanista86 : RT @sportface2016: +++Marta #Bassino da sogno: medaglia d'oro nel parallelo dei #Mondiali di #Cortina+++ #Scialpino -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali Cortina

Marta Bassino ha conquistato l 'oro nel parallelo femminile , prima medaglia azzurra aidi. E' forsa la più inattesa, arrivata con la piemontese, ultima tra le 16 qualificate a questa gara, novità per la manifestazione iridata. Per Bassino si tratta della prima medaglia ...La prima medaglia d'oro per l'Italia aidi sci diporta la firma di Marta Bassino. L'azzurra ha vinto nel gigante ...Marta Bassino ha regalato all'Italia la prima medaglia (per giunta d'oro) dei Mondiali di Cortina 2021, vincendo il parallelo femminile ...33 ragazzi campani fanno parte della squadra dei “lisciatori”: curano le piste del Mondiale di sci di Cortina 2021 CORTINA L'articolo ...