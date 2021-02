Mondiali Cortina 2021 | Bassino oro nel parallelo | “Sono emozionata | è la ciliegina sulla torta”

(Di martedì 16 febbraio 2021) “È bellissimo,davvero. Ho continuato a essere concentrata, sapevo che si poteva fare un buon risultato. È stata una lotta, c’era da combattere fino all’ultimo. Questa è la, ma non è ancora finita: mi tolgo un grande peso ma credo anche nel gigante”. Lo ha detto Martadopo aver vinto la medaglia d’oro aidi sci alpino diin gigante. La dedica della piemontese è molteplice. “Oggimolto contenta che i miei genitori siano qui. A chi dedico la vittoria? Penso subito alla mia squadra, perché dietro c’è tanto lavoro. Sequi è grazie agli allenatori, al mio Ski Man e alle compagne che mi stimolano. Penso ...

16.00, Marta Bassino è d'oro Marta Bassino vince l'oro nel parallelo aidi. Incredibile impresa dell'azzurra che grazie ad una doppia rimonta in finale e semifinale è ...Marta Bassino medaglia d'oro: finalmente l' Italia dello sci può gioire aidi. Dopo una settimana di sole delusioni per gli azzurri, la piemontese conquista la vittoria nel gigante parallelo femminile, al termine di una seconda manche di finale in cui è ...Marta Bassino si è laureata Campionessa del Mondo di parallelo. La piemontese, qualificatasi al tabellone a eliminazione diretta con l'ultimo tempo utile e con appena un centesimo di vantaggio sulla p ...Una performance straordinaria dell'azzurra permette all'Italia di conquistare la prima medaglia ai Mondiali di Cortina. Ma esplode la polemica.