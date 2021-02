Molti dissidenti M5S rientrano ma si preparano alla battaglia nel medio periodo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) A fine giornata, il barometro delle tensioni grilline segna un parziale abbassamento della tensione. Questo almeno è quello che lasciano trapelare i governisti, che contano che il dissenso si assottigli. I più ottimisti parlano di una decina di deputati e di altrettanti senatori. Gli altri dovrebbero almen o evitare di presentarsi in aula al momento del voto. Questo prosciugamento dei malumori sarebbe l’effetto di diversi fattori. Intanto, che agli eletti è stata data rassicurazione del fatto che l’ingresso in maggioranza … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 17 febbraio 2021) A fine giornata, il barometro delle tensioni grilline segna un parziale abbassamento della tensione. Questo almeno è quello che lasciano trapelare i governisti, che contano che il dissenso si assottigli. I più ottimisti parlano di una decina di deputati e di altrettanti senatori. Gli altri dovrebbero almen o evitare di presentarsi in aula al momento del voto. Questo prosciugamento dei malumori sarebbe l’effetto di diversi fattori. Intanto, che agli eletti è stata data rassicurazione del fatto che l’ingresso in maggioranza … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

