Ministero dell’Interno | 20 unità assunte tramite i centri per l’impiego | come si svolge la selezione

Il Ministero dell'Interno ha avviato una procedura di reclutamento di 20 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e pieno, da inquadrare nell'area funzionale prima, fascia retributiva F1. E' necessario coprire: 17 posti nel profilo di ausiliario; 3 posti nel profilo di ausiliario tecnico. Gli idonei verranno assunti presso gli uffici centrali e periferici del Ministero. Gli ausiliari, in particolare, ad Ascoli Piceno, Chieti, Cremona, Grosseto, Isernia, Lecco, Macerata, Oristano, Padova, Parma, Perugia, Potenza, Sassari, Venezia, Varese e Roma. I 3 ausiliari tecnici verranno inseriti nella sede di Roma. La procedura è riservata agli iscritti ai centri per l'impiego, inseriti nelle liste di collocamento e mobilità, di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n.

