Milan-Inter | la lettera aperta di mister Pioli ai tifosi rossoneri VIDEO

Inter : ?? | INTERVISTA Ascoltiamo insieme il commento di Milan #Skriniar ai microfoni di @Inter_TV dopo #InterLazio! ?? - pisto_gol : Int-Laz 3:1 Trascinata da 2gol di RLukaku, con un’ottima prestazione difensiva (su tutti MSkriniar) e un Brozovic q… - Inter : ?? | FOCUS Occhi sul campo! ?? ???? Christian #Eriksen ???? Stefan #DeVrij ???? Milan #Skriniar ???? Romelu #Lukaku… - cmdotcom : #Inter, #Vidal in modalità guerriero: si allena nel giorno libero per esserci col #Milan e battagliare con #Eriksen… - sportli26181512 : Inter, Eriksen o Vidal? Il dubbio di Conte verso il derby: Un derby che può valere un pezzo di scudetto, quello tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Inter

La Gazzetta dello Sport

Il sorpasso nell'ultima giornata, dopo diversi tentativi a vuoto. L'arriva al derby in testa alla classifica e con un punto di vantaggio sul. E proprio domenica il derby può rappresentare uno spartiacque fondamentale nella corsa scudetto. In caso di ...Perché oltre al derby contro l', ildovrà disputare anche il doppio impegno contro la Stella Rossa in Europa League (giovedì l'andata a Belgrado, tra dieci giorni il ritorno a San Siro) e ...L’Inter vince la gara grazie alla doppietta di Lukaku ed il gol di Lautaro Martinez. Vano il gol di Escalante per i biancocelesti. Nerazzuri soli al 1° posto in classifica ...Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato del Milan. Queste le sue parole:: "Secondo me c'è un involuzione nel Milan. I rossoneri sono stati ...