Milan-Inter | Diavolo | voglia di rivalsa dopo La Spezia | Serie A News

(Di martedì 16 febbraio 2021) Domenica c'è il derbyed il, colpito ed affondato duramente sabato sera al 'Picco', dovrà rimettersi subito in carreggiata: il puntodiLaPianeta

Inter : ?? | FOCUS Occhi sul campo! ?? ???? Christian #Eriksen ???? Stefan #DeVrij ???? Milan #Skriniar ???? Romelu #Lukaku… - Inter : ?? | INTERVISTA Ascoltiamo insieme il commento di Milan #Skriniar ai microfoni di @Inter_TV dopo #InterLazio! ?? - pisto_gol : Int-Laz 3:1 Trascinata da 2gol di RLukaku, con un’ottima prestazione difensiva (su tutti MSkriniar) e un Brozovic q… - madisonmarco : RT @supersonico1986: Iniziano le settimane europee per le italiane. Il programma: Porto-Juventus Lazio-Bayern Atalanta-Real Madrid Stella… - infoitsport : Inter-Milan, Lippi: 'Occhio a Barella e Romagnoli nel derby' (Getty Images) -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Inter

La passione calcistica di Enrico Mentana è noto: il giornalista è un grandissimo tifoso dell'e non è raro che sui social esprima le sue riflessioni sul momento nerazzurro. Si capisce bene,......... l'esperto di mercato del quotidiano Libero, che ha detto: 'Ci sono tre squadre su Andrea Belotti :e Roma. Il 'Gallo' potrebbe essere ceduto a uno di questi tre grandi club. Se prima ...La classifica di Serie A dopo 22 giornate, a confronto con quella della scorsa stagione dopo lo stesso numero di partite Con il posticipo del lunedì si è concluso un lungo week end della 22^ giornata ...Mi ricorda Gigi per sicurezza, senso della posizione, uscite efficaci senza esagerare per lo spettacolo. Lippi su Barella. «Barella è straordinario. Lippi su Romagnoli. «Romagnoli è un buon giocatore ...