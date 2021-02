Milan-Inter | 6 memorabili parate da derby | VIDEO

Inter : ?? | FOCUS Occhi sul campo! ?? ???? Christian #Eriksen ???? Stefan #DeVrij ???? Milan #Skriniar ???? Romelu #Lukaku… - Inter : ?? | INTERVISTA Ascoltiamo insieme il commento di Milan #Skriniar ai microfoni di @Inter_TV dopo #InterLazio! ?? - pisto_gol : Int-Laz 3:1 Trascinata da 2gol di RLukaku, con un’ottima prestazione difensiva (su tutti MSkriniar) e un Brozovic q… - PianetaMilan : #Rummenigge al @Corriere: '#DerbyMilano e #Scudetto? Dico @Inter. @acmilan rinato con #Maldini' - #Calcio @SerieA… - sportli26181512 : Il QS in prima pagina: 'Milan, Gazidis rinnova Ibra': Si parla anche delle due milanesi sulla prima pagina del QS i… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Inter

... l'entra nella fase due: la missione distacco . A lanciare in orbita il razzo nerazzurro è stato Romelu Lukaku e, dopo la doppietta alla Lazio, attende il derby con ilcontro il quale ha ...... ancora distanza con le richieste di Raiola Settimana cruciale per il, che nel weekend ha subito il sorpasso in vetta alla classifica da parte dell', proprio sette giorni prima del derby ...Ormai il suo punto sul campionato è una sorta di formati televisivo, un appuntamento fisso a cui i tifosi non possono sottrarsi. Paolo Bonolis, conduttore e autore tv, ha analizzato lo stato delle cos ...(ANSA) – ROMA, 15 FEB – Il Milan è in corsa, eccome, per lo scudetto. Anche perché, è a un punto dalla vetta. Adesso ha pure acquisito autostima e i ricambi necessari per fare riposare qualcuno. E’ ve ...