Milan, Giudice Sportivo: Dalot in diffida alla prossima ammonizione (Di martedì 16 febbraio 2021) Nella giornata di oggi il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti sulla giornata di Serie A appena conclusa. Diogo Dalot alla terza ammonizione Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 16 febbraio 2021) Nella giornata di oggi ilha reso noti i provvedimenti sulla giornata di Serie A appena conclusa. DiogoterzaPianeta

gb46290720 : RT @PianetaMilan: .@acmilan, #GiudiceSportivo: #Dalot in diffida alla prossima ammonizione - #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : .@acmilan, #GiudiceSportivo: #Dalot in diffida alla prossima ammonizione - #ACMilan #Milan #SempreMilan - ReteSport : ?? Anche #Veretout in diffida. Sono 6 i calciatori a rischio squalifica in vista del Milan Le decisioni del giudic… - sportli26181512 : Giudice Sportivo: Dalot alla terza sanzione, alla prossima entrerà in diffida: Come comunicato dal Giudice Sportivo… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Lite al Milan club, presidente accusa il segretario: s’è tenuto i soldi dei biglietti. Il giudice l’assolve -