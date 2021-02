Milan, che si farà con Tomori? Il giocatore alza le mani pubblicamente (Di martedì 16 febbraio 2021) Per il futuro del Milan saranno tanti i nodi da sciogliere per la prossima estate, uno di questi riguarda il destino di Tomori. In casa Milan sono tante le questione che nei prossimi mesi saranno da sviscerare. Casi interni, tra rinnovi e decisioni da prendere su calciatori sui quali al momento Stefano Pioli può contare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 16 febbraio 2021) Per il futuro delsaranno tanti i nodi da sciogliere per la prossima estate, uno di questi riguarda il destino di. In casasono tante le questione che nei prossimi mesi saranno da sviscerare. Casi interni, tra rinnovi e decisioni da prendere su calciatori sui quali al momento Stefano Pioli può contare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

pisto_gol : La partita perfetta di Milan Skriniar contro la Lazio ha un nome e un cognome: quello di Paolo Vanoli, che nello s… - ZZiliani : “Dobbiamo parlare di un sacco di cose. C’è il #Milan che ha perso ieri. E #NapoliJuventus”. Non ce la fa proprio… - ZZiliani : Al #Milan è esplosa la discussione sulla difesa. Ieri male tutti, #Romagnoli troppo molle, #Kjaer non al meglio,… - MilanForever81 : RT @AndreaPropato: #Tomori: “Sono davvero stimolato ed eccitato per quello che stiamo facendo al Milan e per il finale di stagione. Essere… - cataldi_marco : RT @andreafabris96: ??? #Milan, Fikayo #Tomori ?????????????? alla #BBC: 'Sono davvero stimolato ed eccitato per quello che stiamo facendo al Milan… -