Michele Dentice dopo l’addio a Uomini e Donne | le dure parole contro Roberta

(Di martedì 16 febbraio 2021) In una sua recente intervista aMagazine,è ritornato a parlare diDi Padua: leun mese dalla sua uscita da, uno dei programmi più seguiti su Canale 5,ritorna a parlare diDi Padua, una delle dame più ambite L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

PasqualeMarro : Michele Dentice U&D: Roberta Di Padua fredda e impassibile con me - infoitcultura : Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 14 febbraio: la verità di Michele Dentice - infoitcultura : Uomini e Donne, Michele Dentice smentisce Roberta: “Nulla da nascondere” - MondoTV241 : Uomini e Donne, Michele Dentice confessa: 'Ci tenevo a Roberta, mentirei se dicessi che non ci penso più'… -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Dentice

Tv Fanpage

Terminata la sua esperienza a Uomini e Donne da oltre un mese,torna a parlare di Roberta Di Padua . Il personal trainer napoletano e la dama, che attualmente frequenta Riccardo Guarnieri, hanno avuto una relazione nell'ambito del dating show ma ...UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS 14 FEBBRAIO Dopo circa un mese dalla fine della sua esperienza nel parterre del trono over di Uomini e Donne, torna a parlare l'ex cavaliereche, all'interno del programma di Maria De Filippi, ha frequentato assiduamente Roberta Di Padua. Un rapporto che, tuttavia, è finito. La dama, infatti, ha deciso di mettere un punto ...In una sua recente intervista a Uomini e Donne Magazine, Michele Dentice è ritornato a parlare di Roberta Di Padua: le dure parole.Il personal trainer 36enne si è sfogato in un’intervista pubblicata da Uomini e Donne Magazine, raccontando cosa è andato storto nella sua ...