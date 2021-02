Michael Jordan dona 10 milioni di dollari per costruire due ospedali: “Tutti dovrebbero avere accesso a un’assistenza sanitaria di qualità” (Di martedì 16 febbraio 2021) La star del basket Michael Jordan dona 10 milioni di dollari per l’apertura di due strutture sanitarie in North Carolina. Questa la notizia diffusa da numerose testate americane come la CNN e riportata anche dall’Ansa. Le due cliniche dovrebbero aprire agli inizi del 2022 e rispondere ai bisogni di coloro che sono più in difficoltà nella contea di New Hanover, dove si trova Wilmington, la città natale di Jordan. Il regalo giunge da uno dei più grandi atleti in assoluto della Basketball Hall of Fame, secondo quanto riportato dai notiziari. “Sono molto orgoglioso di collaborare ancora una volta con Novant Health per espandere il modello Family Clinic per offrire un migliore accesso ai servizi medici critici nella mia città natale”, ha affermato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) La star del basket10diper l’apertura di due strutture sanitarie in North Carolina. Questa la notizia diffusa da numerose testate americane come la CNN e riportata anche dall’Ansa. Le due clinicheaprire agli inizi del 2022 e rispondere ai bisogni di coloro che sono più in difficoltà nella contea di New Hanover, dove si trova Wilmington, la città natale di. Il regalo giunge da uno dei più grandi atleti in assoluto della Basketball Hall of Fame, secondo quanto riportato dai notiziari. “Sono molto orgoglioso di collaborare ancora una volta con Novant Health per espandere il modello Family Clinic per offrire un miglioreai servizi medici critici nella mia città natale”, ha affermato ...

