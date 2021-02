Michael Jordan dona 10 milioni di dollari per aprire due nuove cliniche nella sua città (Di martedì 16 febbraio 2021) La star del basket Michael Jordan dona 10 milioni di dollari per l’apertura di due strutture sanitarie in North Carolina. Le due cliniche dovrebbero aprire i battenti a inizio 2022 e rispondere ai bisogni di coloro più in difficoltà nella contea di New Hanover, dove si trova Wilmington, la città natale di Jordan. “Tutti dovrebbero avere accesso a servizi sanitari di qualità a prescindere da dove vivono e dall’assicurazione sanitaria”, sono le parole di Jordan riportate dalla Cnn. “Wilmington occupa un posto speciale nel mio cuore ed è davvero gratificante poter dare qualcosa alla comunità che mi ha sostenuto per tutta la vita”.Questa non è la prima volta che Jordan si fa avanti per ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 febbraio 2021) La star del basket10diper l’apertura di due strutture sanitarie in North Carolina. Le duedovrebberoi battenti a inizio 2022 e rispondere ai bisogni di coloro più in difficoltàcontea di New Hanover, dove si trova Wilmington, lanatale di. “Tutti dovrebbero avere accesso a servizi sanitari di qualità a prescindere da dove vivono e dall’assicurazione sanitaria”, sono le parole diriportate dalla Cnn. “Wilmington occupa un posto speciale nel mio cuore ed è davvero gratificante poter dare qualcosa alla comunità che mi ha sostenuto per tutta la vita”.Questa non è la prima volta chesi fa avanti per ...

