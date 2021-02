'Mi hanno detto 'fai come Enke' e ho deciso di chiudere i social': Leno racconta gli abusi online (Di martedì 16 febbraio 2021) Questo è il motivo per cui non leggo più nulla anche quando le cose vanno bene. Non ne ho bisogno, non mi fa sentire meglio: è soltanto una perdita di tempo. Ci sono troppi profili fake dietro i ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 febbraio 2021) Questo è il motivo per cui non leggo più nulla anche quando le cose vanno bene. Non ne ho bisogno, non mi fa sentire meglio: è soltanto una perdita di tempo. Ci sono troppi profili fake dietro i ...

ZZiliani : Tutti hanno sentito cos’ha detto #Lazzari in Inter-Lazio ma nessuno ha sentito cos’ha detto #Agnelli in Inter-Juven… - ItaliaViva : Hanno cercato di asfaltarci e di farci fuori dalla maggioranza con gente tipo Ciampolillo. Non ci sono riusciti e a… - borghi_claudio : @filipponico1962 @Joker__Reloaded @braveheartmmt @DarioVignani @EnzoQuareEQ7 @Cmmy3 Come ho detto in modo abbastanz… - franco45481797 : RT @AnnaLeonardi1: Hanno gridato 'o Conte o voto, hanno detto 'mai con la Lega', salvo poi sostenere il #governoDraghi e fare alleanze e in… - noemi29223769 : @FelipeMaryFanti ciao mi hanno detto che hai delle email..solo che non riesco a contattarti in dm -