“Mi ferma la polizia” Eliana Michelazzo sta vivendo una situazione surreale dopo aver preso il Covid 19 (Di martedì 16 febbraio 2021) L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché ex agente di Pamela Prati Eliana Michelazzo si sfoga all’Adnkronos su quanto le sta accadendo in questo periodo, sostenendo che i dati sul Covi non siano reali: dopo sei mesi per la Asl io risulto ancora positiva, nonostante io abbia fatto ben due tamponi all’ospedale lo scorso 17 settembre risultati entrambi negativi. Allora mi domando se i dati statistici siano reali perché dopo aver raccontato la mia esperienza sulle mie storie di Instagram ho ricevuto oltre 200 messaggi di persone che hanno avuto la mia stessa esperienza I dati non aggiornati Il suo stato di salute insomma non sarebbe aggiornato presso l’Asl: Come è possibile che la mia Asl di appartenenza, la Asl Roma3 non ha registrato il mio tampone negativo e neanche la ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 16 febbraio 2021) L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché ex agente di Pamela Pratisi sfoga all’Adnkronos su quanto le sta accadendo in questo periodo, sostenendo che i dati sul Covi non siano reali:sei mesi per la Asl io risulto ancora positiva, nonostante io abbia fatto ben due tamponi all’ospedale lo scorso 17 settembre risultati entrambi negativi. Allora mi domando se i dati statistici siano reali perchéraccontato la mia esperienza sulle mie storie di Instagram ho ricevuto oltre 200 messaggi di persone che hanno avuto la mia stessa esperienza I dati non aggiornati Il suo stato di salute insomma non sarebbe aggiornato presso l’Asl: Come è possibile che la mia Asl di appartenenza, la Asl Roma3 non ha registrato il mio tampone negativo e neanche la ...

