METEO Italia. Freddo in ritirata, esploderà presto la primavera (Di martedì 16 febbraio 2021) METEO SINO AL 23 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Ormai è quasi archiviata l’irruzione gelida degli ultimi giorni, che ha lasciato in eredità tanta aria fredda depositata nei bassi strati. Le temperature minime si mantengono ancora molto basse, mentre il clima si va addolcendo nelle ore diurne. Il cuore del nocciolo gelido sta rapidamente retrocedendo verso l’Europa Orientale. Ora il promontorio anticiclonico tende a coricarsi sul Sud Europa e sul Mediterraneo Centro-Occidentale. Questo cambio di scenario è innescato dal ritorno prepotente della Depressione d’Islanda sull’Europa nord-occidentale, con fulcro a ridosso del Regno Unito. Le correnti umide veicolate dalla circolazione ciclonica lambiranno anche l’Italia, in particolare il Nord. Inizierà una fase di clima decisamente più gradevole che caratterizzerà tutta la seconda parte della ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 16 febbraio 2021)SINO AL 23 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Ormai è quasi archiviata l’irruzione gelida degli ultimi giorni, che ha lasciato in eredità tanta aria fredda depositata nei bassi strati. Le temperature minime si mantengono ancora molto basse, mentre il clima si va addolcendo nelle ore diurne. Il cuore del nocciolo gelido sta rapidamente retrocedendo verso l’Europa Orientale. Ora il promontorio anticiclonico tende a coricarsi sul Sud Europa e sul Mediterraneo Centro-Occidentale. Questo cambio di scenario è innescato dal ritorno prepotente della Depressione d’Islanda sull’Europa nord-occidentale, con fulcro a ridosso del Regno Unito. Le correnti umide veicolate dalla circolazione ciclonica lambiranno anche l’, in particolare il Nord. Inizierà una fase di clima decisamente più gradevole che caratterizzerà tutta la seconda parte della ...

