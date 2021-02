Meteo Italia al 2 marzo, altro che Inverno finito! (Di martedì 16 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Il quadro Meteo climatico sta per mutare, pesantemente. I modelli matematici di previsione confermano la fase primaverile che si andrà a realizzare la prossima settimana, allorquando l’Alta Pressione – che inizialmente non avrà la componente subtropicale ed anzi, lascerà filtrare umide correnti atlantiche – si avvarrà del caldo supporto nord africano. A quel punto le temperature saliranno e saliranno parecchio, tenete conto che si andrà oltre media di 8-10°C. Un bel salto all’insù, se consideriamo il freddo – o gelo, a seconda delle regioni – dei giorni scorsi. La domanda che in molti ci state facendo è la seguente: Inverno finito? Vi rispondiamo: no, non è finito. Attenzione al periodo a cavallo tra fine mese e inizio marzo perché potrebbero rinnovarsi le condizioni ideali per la ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 16 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Il quadroclimatico sta per mutare, pesantemente. I modelli matematici di previsione confermano la fase primaverile che si andrà a realizzare la prossima settimana, allorquando l’Alta Pressione – che inizialmente non avrà la componente subtropicale ed anzi, lascerà filtrare umide correnti atlantiche – si avvarrà del caldo supporto nord africano. A quel punto le temperature saliranno e saliranno parecchio, tenete conto che si andrà oltre media di 8-10°C. Un bel salto all’insù, se consideriamo il freddo – o gelo, a seconda delle regioni – dei giorni scorsi. La domanda che in molti ci state facendo è la seguente:finito? Vi rispondiamo: no, non è finito. Attenzione al periodo a cavallo tra fine mese e inizioperché potrebbero rinnovarsi le condizioni ideali per la ...

