Merola: “Dati non confortanti, l’Emilia-Romagna verso la zona arancione” (Di martedì 16 febbraio 2021) BOLOGNA – Il sindaco di Bologna, Virginio Merola, teme che l’andamento della pandemia stia di nuovo spingendo l’Emilia-Romagna in zona arancione. “I dati non sono confortanti”, afferma il primo cittadino oggi ai microfoni di Radio Immagina: “Penso che nella mia realtà si stia andando verso la zona arancione”. Merola fa riferimento in particolare agli ultimi dati sulla situazione sotto le Due torri: “Rt a 1,09 nella realtà di Bologna”, questo vuol dire che “il virus ancora gira e dobbiamo resistere per l’ultimo miglio, in attesa di un piano vaccinale completo, non è il momento di rallentare”. Leggi su dire (Di martedì 16 febbraio 2021) BOLOGNA – Il sindaco di Bologna, Virginio Merola, teme che l’andamento della pandemia stia di nuovo spingendo l’Emilia-Romagna in zona arancione. “I dati non sono confortanti”, afferma il primo cittadino oggi ai microfoni di Radio Immagina: “Penso che nella mia realtà si stia andando verso la zona arancione”. Merola fa riferimento in particolare agli ultimi dati sulla situazione sotto le Due torri: “Rt a 1,09 nella realtà di Bologna”, questo vuol dire che “il virus ancora gira e dobbiamo resistere per l’ultimo miglio, in attesa di un piano vaccinale completo, non è il momento di rallentare”.

CatelliRossella : Covid, Merola vede Bologna arancione: 'Dati non confortanti, resistere per l'ultimo miglio' - rep_bologna : Covid, Merola vede Bologna arancione: 'Dati non confortanti, resistere per l'ultimo miglio' [di Silvia Bignami] [ag… - rep_bologna : Covid, Merola vede Bologna arancione: 'Dati non confortanti, resistere per l'ultimo miglio' [di Silvia Bignami] [ag… - rep_bologna : Covid, Merola vede Bologna arancione: 'Dati non confortanti, resistere per l'ultimo miglio' [di Silvia Bignami] [ag… - Pino__Merola : Dati Istat: il Covid svuota le città, mare e hinterland attirano nuovi residenti -

Ultime Notizie dalla rete : Merola Dati Covid, Merola vede Bologna arancione: "Dati non confortanti, resistere per l'ultimo miglio"

I dati non sono confortanti, con un Rt a 0,9. Credo che non sia il momento di allentare ma di resistere per quest'ultimo miglio, in attesa della vaccinazione'. Virginio Merola ragiona così durante un'...

Bologna, l'intervento del vicepresidente Marco Piazza

'Saluto il signor Sindaco del Comune di Bologna e della Città metropolitana Virginio Merola, la ... i pregiudizi e la negazione sono un esercizio molto forzato che deve ignorare evidenze e dati di ...

Covid e zone, Merola: "Dati non confortanti, l'Emilia-Romagna verso l'arancione" BolognaToday Covid, Merola vede Bologna arancione: "Dati non confortanti, resistere per l'ultimo miglio"

Il sindaco Virginio Merola intervistato a Radio Immagina parla di dati "non confortanti" su Bologna. E boccia le polemiche tra Regioni e governo: ...

Don Merola: ‘Crespi è esempio di lotta alla criminalità’

“Ho conosciuto Ambrogio Crespi quasi due anni fa quando venendo a Napoli e volle conoscere la nostra realtà e dare così voce alle nostre creature, sui fatti. Non ho dubbi sulla sua innocenza” così il ...

non sono confortanti, con un Rt a 0,9. Credo che non sia il momento di allentare ma di resistere per quest'ultimo miglio, in attesa della vaccinazione'. Virginioragiona così durante un'...'Saluto il signor Sindaco del Comune di Bologna e della Città metropolitana Virginio, la ... i pregiudizi e la negazione sono un esercizio molto forzato che deve ignorare evidenze edi ...Il sindaco Virginio Merola intervistato a Radio Immagina parla di dati "non confortanti" su Bologna. E boccia le polemiche tra Regioni e governo: ...“Ho conosciuto Ambrogio Crespi quasi due anni fa quando venendo a Napoli e volle conoscere la nostra realtà e dare così voce alle nostre creature, sui fatti. Non ho dubbi sulla sua innocenza” così il ...