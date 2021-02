Meret è stato il miglior italiano della 22esima giornata secondo i quotidiani sportivi (Di martedì 16 febbraio 2021) La FIGC, come di consueto, ha annunciato il miglior italiano della scorsa giornata di campionato facendo la media dei voti assegnati dai tre principali quotidiani sportivi e la palma è toccata ad Alex Meret. La prestazione brillante sfoderata contro la Juventus lo spinge ad ottenere una media-voto di 7,67: Tuttosport lo premia con un 8 in pagella, mentre da La Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport-Stadio arrivano due 7,5. Il forfait di Ospina gli consegna la maglia da titolare e lui si fa trovare pronto. Tutti gli attaccanti della Juventus sbattono contro di lui: guizzante sulla correzione sotto misura di Ronaldo, solido sulla conclusione potente di Chiesa, pronto sulla girata in area di Morata. Le sue parate blindano il vantaggio di Insigne ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 febbraio 2021) La FIGC, come di consueto, ha annunciato ilscorsadi campionato facendo la media dei voti assegnati dai tre principalie la palma è toccata ad Alex. La prestazione brillante sfoderata contro la Juventus lo spinge ad ottenere una media-voto di 7,67: Tuttosport lo premia con un 8 in pagella, mentre da La Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport-Stadio arrivano due 7,5. Il forfait di Ospina gli consegna la maglia da titolare e lui si fa trovare pronto. Tutti gli attaccantiJuventus sbattono contro di lui: guizzante sulla correzione sotto misura di Ronaldo, solido sulla conclusione potente di Chiesa, pronto sulla girata in area di Morata. Le sue parate blindano il vantaggio di Insigne ...

...Meret) su Cr7 e Bastoni mata - Milan C'è un altro protagonista assoluto della vittoria del Napoli sulla Juventus. Inatteso. Si tratta Rrahmani , finora oggetto misterioso del mercato azzurro, è stato ...

Tutti i giocatori hanno lottato con le unghie e con i denti, Meret è stato straordinario e devo dire che la Juventus in virtù di quel secondo tempo dove ha schiacciato il Napoli nella sua metà campo ...

