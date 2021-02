Mercato Juventus, nel mirino il gioiello del Porto: Paratici sul “nuovo cancelo” (Di martedì 16 febbraio 2021) Mercato Juventus – Domani sera andrà in scena Porto-Juventus. Sfida di Champions League, che però potrebbe avere dei risvolti in chiave calcioMercato. I bianconeri infatti sarebbero pronti a tornare alla carica per un gioiellini di proprietà dei ‘Dragoes’ e già accostato alla società di Agnelli lo scorso anno. Si tratta del giovanissimo Tomas Esteves. Terzino sinistro classe 2002, soprannominato in patria come il nuovo cancelo. Mercato Juventus, occhi su Esteves del Porto Dunque Juve su Esteves, anche se domani Paratici non potrà osservare da vicino il giovane terzino che intanto è andato a maturare in prestito al Reading, rafforzando il proprio fisico e accumulando esperienza. Leggi anche: Infortunio ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 16 febbraio 2021)– Domani sera andrà in scena. Sfida di Champions League, che però potrebbe avere dei risvolti in chiave calcio. I bianconeri infatti sarebbero pronti a tornare alla carica per un gioiellini di proprietà dei ‘Dragoes’ e già accostato alla società di Agnelli lo scorso anno. Si tratta del giovanissimo Tomas Esteves. Terzino sinistro classe 2002, soprannominato in patria come il, occhi su Esteves delDunque Juve su Esteves, anche se domaninon potrà osservare da vicino il giovane terzino che intanto è andato a maturare in prestito al Reading, rafforzando il proprio fisico e accumulando esperienza. Leggi anche: Infortunio ...

