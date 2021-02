Meloni: Saviano è penoso. Lo scrittore in un tweet aveva detto che tutti gli uomini sono carnefici (Di martedì 16 febbraio 2021) Roberto Saviano, forse impressionato dai femminicidi che si stanno susseguendo in questi giorni, ha scritto un tweet che gli è riuscito malissimo. Un difetto assai grave per uno scrittore. E soprattutto se si appartiene a quella schiera di scrittori- predicatori che mirano a farsi paladini di una caramellosa etica universale. Il tweet di Roberto Saviano sulle donne Ecco cosa ha scritto Saviano: “Le donne hanno pagato un prezzo altissimo durante il lockdown, perché le ha costrette a una vicinanza continua con i propri carnefici“. Una generalizzazione inaccettabile secondo Giorgia Meloni che ha commentato il tweet di Saviano sulle sue pagine social: “Ma si può banalizzare in questo modo un tema così delicato, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 febbraio 2021) Roberto, forse impressionato dai femminicidi che si stanno susseguendo in questi giorni, ha scritto unche gli è riuscito malissimo. Un difetto assai grave per uno. E soprattutto se si appartiene a quella schiera di scrittori- predicatori che mirano a farsi paladini di una caramellosa etica universale. Ildi Robertosulle donne Ecco cosa ha scritto: “Le donne hanno pagato un prezzo altissimo durante il lockdown, perché le ha costrette a una vicinanza continua con i propri“. Una generalizzazione inaccettabile secondo Giorgiache ha commentato ildisulle sue pagine social: “Ma si può banalizzare in questo modo un tema così delicato, ...

