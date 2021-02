Melbourne, la sorpresa Karatsev vola basso: “Cerco di godermi il momento” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un sogno che non ha voglia di finire quello che sta vivendo Aslan Karatsev sul cemento degli Australian Open. Con la vittoria contro Grigor Dimitrov, il russo classe ’93 ha riscritto pagine di storia del tennis, diventando il primo giocatore a raggiungere una semifinale Slam al debutto assoluto nei major. Il moscovita, che occupa la 114esima posizione nelle classifiche mondiali (da lunedì in Top 50), si sta rendendo protagonista di una settimana d’oro, estromettendo dal torneo tennisti decisamente più quotati. Un primo grande appuntamento dell’anno che sta diventando una terra di conquista dei giocatori russi, che in semifinale saranno almeno due: Karatsev e il vincente del derby tra Medvedev e Rublev. Cosa ha detto Aslan Karatsev in conferenza stampa? L’inedito semifinalista dell’edizione 2021 degli Australian Open ha cercato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un sogno che non ha voglia di finire quello che sta vivendo Aslansul cemento degli Australian Open. Con la vittoria contro Grigor Dimitrov, il russo classe ’93 ha riscritto pagine di storia del tennis, diventando il primo giocatore a raggiungere una semifinale Slam al debutto assoluto nei major. Il moscovita, che occupa la 114esima posizione nelle classifiche mondiali (da lunedì in Top 50), si sta rendendo protagonista di una settimana d’oro, estromettendo dal torneo tennisti decisamente più quotati. Un primo grande appuntamento dell’anno che sta diventando una terra di conquista dei giocatori russi, che in semifinale saranno almeno due:e il vincente del derby tra Medvedev e Rublev. Cosa ha detto Aslanin conferenza stampa? L’inedito semifinalista dell’edizione 2021 degli Australian Open ha cercato ...

