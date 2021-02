Meghan Markle mamma bis. L’annuncio a S. Valentino come Lady D (Di martedì 16 febbraio 2021) Meghan Markle in dolce attesa. Archie avrà un fratellino o una sorellina. E’ ancora mistero sul sesso del nascituro. La reazione della regina Elisabetta: “Colta di sorpresa” Dopo la nascita dell’amatissimo Archie e il dolore immenso per un aborto spontaneo, ora Meghan Markle è di nuovo incinta. Al momento è ancora mistero sul sesso del L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 16 febbraio 2021)in dolce attesa. Archie avrà un fratellino o una sorellina. E’ ancora mistero sul sesso del nascituro. La reazione della regina Elisabetta: “Colta di sorpresa” Dopo la nascita dell’amatissimo Archie e il dolore immenso per un aborto spontaneo, oraè di nuovo incinta. Al momento è ancora mistero sul sesso del L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Millazena : RT @_yelle_: la cattiveria gratuita (si, gratuita, perché a meno che non vi abbia ammazzato il gatto nun se capisce il perché) che buttate… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Archie avrà un fratellino o una sorellina: Meghan Markle aspetta il secondo figlio con Harry. Lo ha confermato un portavo… - Tg1Rai : @PHarry_Meghan Markle hanno rivelato al mondo che saranno genitori per la seconda volta. L'annuncio nel giorno di S… - Agenzia_Ansa : Archie avrà un fratellino o una sorellina: Meghan Markle aspetta il secondo figlio con Harry. Lo ha confermato un p… - infoitcultura : Meghan Markle e l'abito premaman creato apposta per lei -