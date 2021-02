Medagliere Mondiali sci alpino 2021 | l’Austria resta in testa Per l’Italia oro di Marta Bassino!

(Di martedì 16 febbraio 2021) Sono stati aperti idi sci, che si disputano in Italia, a Cortina, da oggi, lunedì 8 febbraio, a domenica 21. Saranno tredici i titoli iridati in palio, sei per genere più uno a squadre miste. Prima settimana con combinata e discipline veloci, seconda con paralleli e discipline tecniche. Di seguito ilcon la graduatoria di tutte le Nazioni andate a podio nel corso della rassegna.SCI# Paese O A B T 1 Austria 3 1 0 4 2 Svizzera 2 1 5 8 3 Francia 1 1 2 4 4 USA 1 0 1 2 5 Italia 1 0 0 1 6 Germania 0 3 0 3 7 Croazia 0 1 0 1 7 Slovacchia 0 1 0 1 # Totale 8 8 8 24 Foto: LaPresse

sportface2016 : Il medagliere aggiornato: prima medaglia per l'#Italia #Bassino - barbarapaolazzi : Martaaaa d'Orooo! Grazie !!!! Si sblocca con le ragazze il medagliere azzurro !!! #Bassino #Mondiali #Cortina @cortina2021 - mattinodipadova : [MONDIALI CORTINA 2021] Azzurri senza medaglie nella libera maschile, l'oro a Kriechmayr - nuova_venezia : [MONDIALI CORTINA 2021] Azzurri senza medaglie nella libera maschile, l'oro a Kriechmayr - tribuna_treviso : [MONDIALI CORTINA 2021] Azzurri senza medaglie nella libera maschile, l'oro a Kriechmayr -

Non si molla, gli atleti se ne fregano dele quando vanno in partenza sono solo concentrati su quello che devono fare. Nessuno sente di dover salvare la Patria, l'obiettivo per tutti è ...