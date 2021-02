Medagliere Mondiali sci alpino 2021 | Italia quinta con l’oro di Marta Bassino!

(Di martedì 16 febbraio 2021) Sono stati aperti idi sci, che si disputano in, a Cortina, da oggi, lunedì 8 febbraio, a domenica 21. Saranno tredici i titoli iridati in palio, sei per genere più uno a squadre miste. Prima settimana con combinata e discipline veloci, seconda con paralleli e discipline tecniche. Di seguito ilcon la graduatoria di tutte le Nazioni andate a podio nel corso della rassegna.SCI# Paese O A B T 1 Austria 4 0 0 4 2 Svizzera 2 1 5 8 3 Francia 1 1 2 4 4 USA 1 0 1 2 51 0 0 1 6 Germania 0 3 0 3 7 Croazia 0 1 0 1 7 Slovacchia 0 1 0 1 # Totale 9 7 8 24 Foto: LaPresse

...ai, la seconda assoluta. Il bronzo va invece alla francese Worley, che ha battuto nella finalina per il terzo posto l'americana Paula Moltzan. L'Italia muove finalmente iliridato,...L'Italia cancella finalmente lo zero daldeidi Cortina, e lo fa nel migliore dei modi e con l'atleta più in forma di questa stagione. Marta Bassino vince l'oro nel parallelo , dopo aver trovato al mattino una qualifica ...Finalmente Italia! Marta Bassino vince la medaglia d’oro ai Mondiali di sci alpino di Cortina 2021 nel gigante parallelo, disciplina... Scopri di più ...Sono stati aperti i Mondiali di sci alpino, che si disputano in Italia, a Cortina, da oggi, lunedì 8 febbraio, a domenica 21. Saranno tredici i titoli iridati in palio, sei per genere più uno a squadr ...