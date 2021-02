McLaren Artura - Daniel Ricciardo guida in anteprima la supercar ibrida plug-in

(Di martedì 16 febbraio 2021), che affronterà la stagione 2021 di Formula 1 con laMCL35M, hato inla, laelettrificata che la Casa di Woking svelerà inil 17 febbraio. Per il momento è stata diffusa solamente un'immagine del pilota australiano al volante: un teaser che, purtroppo, non rivela granché del design della biposto. La prima-in hybrid di serie. Attualmente si conoscono soltanto alcune caratteristiche della, il cui arrivo è destinato a fare storia. La vettura, infatti, porterà al debutto una monoscocca inedita, pensata per tutti i futuri modelli ibridi di Woking, e un powertrain-in hybrid con un nuovo V6 biturbo. I dati prestazionali non ...

... che si è messo al volante della nuova supercar ibrida della casa di Woking,, prima del suo debutto ufficiale, previsto per domani. Non possiamo ancora vederla, la nuova nata di casa, ...La, la nuova supercar ibrida plug - in V6 che farà completamente voltare pagina alla gamma Sports Series, sarà svelata in anteprima mondiale il 17 febbraio con una presentazione online. L'...In attesa della presentazione del 17 febbraio, il pilota australiano si è messo al volante la nuova sportiva elettrificata della Casa di Woking ...Il nuovo pilota della McLaren in Formula 1 si è messo al volante della supercar ibrida della casa di Woking, che debutterà domani. E, a giudicare dal sorrisone, Artura ha passato l'esame a pieni voti ...